Rawina (15): „Wir können alles schaffen, wenn wir fest an uns glauben!“

Am Tag vor dem 31. Geburtstag der internationalen Kinderrechte (20. November) lud das Netzwerk Kinderrechte, in dem rund 40 Vereine und Organisationen in Österreich zusammenarbeiten, zu einem Online-Mediengespräch unter dem Motto „Mund auf, Ohren auf – Hier reden Kinde rund Jugendliche selbst!“. Elf Kinder und Jugendliche erzählten vor allem über ihre Erfahrungen im heurigen durch Corona eingeschränkten Leben und ihre Wünsche bzw. Vorschläge, wie Home-Schooling, Distance-Learning und das Leben insgesamt vielleicht besser funktionieren sollten – dazu mehr hier unten im Artikel "Tag der Kinderrechte: Was junge Menschen derzeit bewegt", in dem neun Kinder und Jugendliche zu Wort kommen.