Krise als Weckruf - Einsatz für ökologische Kinderrechte

Hintergrund

Keine Bevölkerungsgruppe ist Umweltschäden so ausgeliefert wie Kinder und Jugendliche. Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich bis zu 5,9 Millionen Kinder unter fünf Jahren an Ursachen, die mit Umweltschäden in Verbindung stehen. Neben gesundheitlichen Problemen bedroht der Verlust von Biodiversität und der Kollaps des Ökosystems die Verwirklichung der Rechte von Kindern.

Der CO2-Ausstoß der Menschheit wird 2020 zum ersten Mal seit langem fallen. „Die Krise hat uns in einem gewissen Sinn die Möglichkeit gegeben, neue Lebensweisen zu entwickeln. Man hat gesehen, wie sich die Erde erholen kann, wenn wir sie zur Ruhe kommen lassen. Die Luft ist sauberer geworden, das Wasser klarer, Tierarten sind an viele Orte zurückgekehrt, von denen sie verschwunden waren”, so Papst Franziskus zu Beginn der kirchlichen Schöpfungszeit im September.

Die Katholische Jungschar fordert die Bundesregierung auf, die Anliegen von Kindern ernst zu nehmen, die Krise zu nutzen und Klima- und Umweltschutzmaßnahmen jetzt ambitioniert umzusetzen. Jetzt gilt es, die nachhaltige Bewältigung und den Aufbau nach Covid 19 sicherzustellen und Schritte zu setzen, um zukünftige Pandemien und Krisen zu vermeiden.

www.jungschar.at/kinderrechte