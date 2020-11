Tag der Kinderrechte: Was junge Menschen derzeit bewegt

Große Sehnsucht nach der Schule hat auch die Tirolerin Pauline, 9, die zu Hause zwar drei ältere Brüder hat. Auch wenn die mit ihr spielen, wünscht sie sich dennoch auch, mit anderen in der Schule zu sein.

Zumindest zeitweise darf Raffael, 10, aus dem Burgenland in der kommenden Woche in die Klasse: "Diese Woche lernen wir nur zu Hause, nächste Woche werden wir in Kleingruppen in der Schule unterrichtet." Besonders vermisst er den Tennisplatz: "Normalerweise spiele ich dreimal in der Woche in Oberpullendorf", erzählt er.