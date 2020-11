Corona-Krise darf nicht zur Krise der Kinder werden!

„Wir fordern die Bundesregierung umgehend auf, ihr Pandemie-Management neu zu überdenken und den Schulen mehr Kompetenzen zur bestmöglichen Versorgung einer ganzen Generation von Kindern und Jugendlichen zu gewähren.“ Das verlangt Jutta Schandel aus Anlass des Tags der Kinderrechte (20. November). Sie ist Leiterin der Montessorischule Unterwaltersdorf und Vorsitzende des Netzwerks Freier Schulen – Dachverband für selbstbestimmtes Lernen.

An freien Alternativschulen werden die Rechte der Kinder nicht nur am Jahrestag geachtet, sondern immer, selbstverständlich auch in Zeiten der Pandemie, so das Netzwerk in einer Aussendung an Medien. Das Recht auf Bildung der UN-Kinderrechtskonvention (Art. 28 und 29) wie auch das Recht auf Spiel, Freizeit und Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben (Art. 31) sind nicht nur Rechte, sondern natürliche Bedürfnisse der Kinder.