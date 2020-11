Wenn der Eis- zum schützenden Teddybären wird

Naturwissenschaften, Ziel: Medizinerin

Meist malt Nusaiba, „wenn mir eine Idee in den Kopf kommt, Blumen-Aquarelle oder Fashion Illustration (Modezeichnungen) mag ich sehr gerne“. Die 14-Jährige besucht die erste Klasse Oberstufe in der AHS Hagenmüllergasse (Wien-Landstraße). Eine Schule mit künstlerischem Schwerpunkt – wie ihre Schwester - kam für sie nicht in Betracht. „Ich hab mich dagegen entschieden, weil ich Kunst nicht als späteren Berufswunsch habe, ich möchte mehr in Richtung Naturwissenschaften gehen. Meine erste Wahl ist Medizin, es könnte aber auch Molekularbiologie oder Physik werden.“

Als Oberstufenschülerin ist sie schon wieder seit zwei Wochen im Distance-Learning, „wobei wir einmal in der Woche einen Tag in der Schule normalen Unterricht haben. Aber das Home-Schooling ist schon sehr, sehr stressig, weil wir uns für Tests und Schularbeiten ganz allein zu Hause vorbereiten müssen. Ich vermisse es schon sehr, jeden Tag in die Schule zu gehen, weil gemeinsam lernt man schon viel besser.“

Als UNICEF sie informierte, dass ihr Bild als eine der Top-Arbeiten ausgezeichnet wird, war „ich ehrlich sehr überrascht. Danach bin ich vor Freude ungefähr zwei Stunden durch die Wohnung gehüpft, weil das eine große Ehre für mich ist. UNICEF ist für mich eine der wichtigsten Organisationen auf der Welt.“

