Wenn alle gleichermaßen gewinnen

Ein Sieger-Treppchen – auf der einen Seite – ist das Podest, auf das die 6-jährige Nora Ellareen drei Kinder platziert hat. Alle tragen einen 1er als Medaille auf der Brust und unter allen drei steht auf dem Siegespodest: Gewonnen. Übrigens: Auf der rechten Seite des Bildes ist das Podest kein Treppchen, dort ist eine schräge Rampe, damit das dritte Gewinnerkind mit dem Rollstuhl rauffahren kann.

Dieses Bild gehört zu jenen, das die Jury besonders beeindruckt hat. Deshalb wählte sie es zu den Top-Arbeiten in der jüngsten Altersgruppe (6 bis 8 Jahre) beim Bewerb „Denk dir die Welt“ von UNICEF-Österreich. Die Preisverleihung findet online am Tag der Kinderrechte – 20. November (an diesem Tag im Jahr 1989 beschloss die UNO-Generalversammlung die Kinderrechtskonvention) – statt.

Der Kinder-KURIER durfte die sechsjährige Nora Ellareen, ebenso wie den 9-jährigen Tobias und Nusaiba (14) schon vor der Preisverleihung telefonisch interviewen.