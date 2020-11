Junge Text-Gewinnerin beim Kinderrechte-Bewerb: „Wir alle sind Gott!“

"Adventkalender": Jeden Tag ein Kapitel

Vor drei Jahren erinnert sie sich im KiKu-Gespräch hat sie eine lange Geschichte geschrieben – „Unterwegs in geheimer Mission“. Ein Wichtel hatte den Job des Geschenke-Auslieferers und dabei so ziemlich alles bei der Zustellung vertauscht. Zwei Engel haben ihm dann geholfen, in geheimer Mission wieder schnell alles hin und her zu bringen, damit alle die richtigen Geschenke bekommen. „Die Geschichte hab ich in 24 Kapitel geteilt, kopiert und allen Verwandten vor der Adventzeit geschenkt, dass sie jeden Tag ein Kapitel lesen können.“

Manches schreibt sie mit der Hand, manches am Computer. „Das kommt drauf an, wie ich mich gerade fühle. Wenn ich eher müde bin, dann am Computer. Wenn ich richtig Lust zum Schreiben hab, dann oft mit der Hand.“

Schriftstellerin war einmal ein Berufswunsch, „jetzt ist es schon was mit Schreiben, vielleicht Regisseurin oder aber auch Moderatorin“, eine, die eben ihre Texte selbst schreibt.