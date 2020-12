UNHCR: Corona verschärft Lage für subsidiär Schutzberechtigte

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR warnt vor vermehrter Armut unter subsidiär schutzberechtigten Familien. Bereits vor der Corona-Krise waren diese Menschen stark armutsgefährdet, doch durch die Pandemie hat sich die Situation von vielen Betroffenen nochmals verschärft.

Subsidiär Schutzberechtigte können aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und Gewalt viele Jahre nicht in ihre Heimat zurück. Sie sind also meist in einer ähnlichen Situation wie Flüchtlinge und haben in Österreich Schutz erhalten. In vielen Rechtsbereichen sind sie Flüchtlingen und anderen in Personengruppen, die legal in Österreich leben, gegenüber aber deutlich schlechter gestellt. Betroffen sind dadurch aktuell besonders auch Kinder.