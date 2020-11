Lager Traiskirchen ist kein Ort für Kinderflüchtlinge

Kinder verschwinden

Wie viele dieser jungen Geflüchteten Österreich wieder verlassen und versuchen in einem anderen EU-Land Zuflucht zu finden, ist schwer festzustellen. Klar ist nur – das zeigten jüngst die Antworten auf eine parlamentarische Anfrage der NEOS –, dass jedes Jahr hunderte Kinder spurlos verschwinden. Von 888 UMF, die in Österreich einen Asylantrag stellten wurden nur 126 in Einrichtungen der Länder übernommen. Selbst wenn in Rechnung gestellt wird, dass ein Teil als volljährig erklärt wird und etliche in andere EU-Staaten gebracht werden, weil sie dort Familie haben oder schon ein abgeschlossenes Asylverfahren durchlaufen haben, bleiben mehr als 350 Kinder über deren Verbleib nichts bekannt ist.

„Die Behörden müssen sich endlich um das Wohl dieser Kinder kümmern“, fordert die UMF-Expertin Lisa Wolfsegger. „Wir haben bereits vor einem Jahr auf diesen Skandal hingewiesen, passiert ist seither nichts“.

Eine wichtige Veränderung steht mit 1. Dezember dieses Jahres bevor: Die Betreuung der Asylwerber*innen in der Bundesbetreuung geht an die neu geschaffene BBU (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen) über. Das könnte auch die Lage der UMF in Traiskirchen und Reichenau an der Rax beeinflussen.

Die asylkoordination fordert von der Leitung der BBU alles zu unternehmen, damit eine zügige Überstellung der UMF in Quartiere der Länder ermöglicht wird. Nur dort sind eine kindgerechte Betreuung, Möglichkeiten zum Spracherwerb und eine Bearbeitung der traumatischen Erlebnisse der Kinder möglich.

