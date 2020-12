Weltweit: Zwei Drittel aller Schulkinder ohne Internet zu Hause

Große regionale Unterschiede

Es gibt auch geografische Ungleichheiten innerhalb der Länder und zwischen den Regionen. Weltweit haben etwa 60 Prozent der Schulkinder in städtischen Gebieten zu Hause keinen Internetzugang, verglichen mit etwa drei Viertel ihrer Kolleg_innen in ländlichen Haushalten. Am stärksten betroffen sind Kinder bzw. Jugendliche in Afrika südlich der Sahara und in Südasien, wo etwa neun von zehn Schüler_innen keinen Zugang zum Internet haben.