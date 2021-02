EU befragte 10.000 Kinder und Jugendliche zu Befinden und Zukunft

Eines von fünf Kindern (im Sinne der Kinderrechtskonvention damit auch Jugendliche) wächst unglücklich auf und macht sich Sorgen um die Zukunft. Die Pandemie hat den Stress erhöht.

Zwanzig Prozent der Kinder (also eines von fünf) haben nicht immer genug zu essen, wobei Kinder von Asylbewerbern und Kinder mit nicht arbeitenden Eltern noch höhere Raten melden. Mindestens notwendige Änderungen: Die EU-Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass jedes Kind Zugang zu gesunden, erschwinglichen Lebensmitteln in der frühen Betreuung und in der Schule hat, und gegebenenfalls eine nicht stigmatisierende finanzielle Unterstützung für Familien vorsehen damit sie Kinder mit nahrhaften Mahlzeiten versorgen können.

Vier von fünf 17-Jährigen finden, dass die angebotene Bildung sie nicht gut auf ihre Zukunft vorbereitet. Ein Drittel der 11- bis 17-Jährigen wünscht sich in dieser Online-Umfrage mehr musische Fächer in der Schule. Viele leiden an Ausgrenzung und Diskriminierung. Dies ist kürzest gefasst eines der Ergebnisse einer großen Umfrage der EU-Kommission gemeinsam mit fünf Kinderorganisationen, unter 10.000 Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren.

Erstmals wurde so viele junge Menschen über ihr Befinden und ihre (Zukunfts-)Wünsche von der Europäischen Union – gemeinsam mit UNICEF, ChildFund Alliance, Eurochild, Save The Children und World Vision. Daraus entstand der Bericht „Unser Europa. Unsere Rechte. Unsere Zukunft“, der am Dienstag vorgestellt wird.