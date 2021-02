UNICEF-Sorge: Reduziert sich Kinder-Leben auf Bildschirme?

Sorge um Gesundheit, vor allem mangelnde Bewegung

Gleichzeitig wächst die Sorge um die körperliche und emotionale Gesundheit der Kinder, denn es gibt Hinweise darauf, dass mehr Zeit im Internet zu weniger Bewegung im Freien, schlechterer Schlafqualität, verstärkten Angstsymptomen und ungesunden Essgewohnheiten führt.

Da die Pandemie nun in ihr zweites Jahr geht, gibt es keinen Zweifel daran, dass das Internet und die Technologie weiterhin eine erhöhte Rolle im Leben von Millionen von Kindern spielen werden. An diesem Safer Internet Day haben wir die Gelegenheit, uns eine sicherere Welt für Kinder im Internet vorzustellen, in der ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden Priorität hat und geschützt wird“, so die hochrangige UNICEF-Sprecherin.

Für Kinder und Jugendliche selbst bedeute die Vorbereitung auf eine freundlichere, stärker vernetzte Welt nach COVID, dass sie ein Gleichgewicht zwischen ihrer Online- und Offline-Welt finden sollen, sichere, positive Beziehungen zu ihrem Umfeld pflegen und Zugang zu der Unterstützung haben sollten, die sie brauchen.

