Kinderschutz-Medizin: "Lieber mit Maske in der Schule, als alleine zuhause"

Die Österreichische Gesellschaft für Kinderschutz Medizin (ÖGKiM) warnt am Dienstag in einer Aussendung vor der Zunahme von Gewalt, Missbrauch oder auch Vernachlässigung durch geschlossene Schulen bzw. Kindergärten in Lockdown-Zeiten. Außerdem fürchtet Universitätsprofessorin Susanne Greber-Platzer, Leiterin der Kinder- und Jugendheilkunde der Med-Uni Wien und Vorsitzende der ÖGKiM durch wirtschaftliche Unsicherheiten mehr Stress in den Familien sowie bei Kindern und Jugendlichen selbst. Daher sei es auch aus diesen Gründen wichtig, dass Kindergärten und Schulen offenbleiben.

Internationale verfügbare Zahlen reichten von einer 20%-igen Zunahme von Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung reichen in Frankreich bis zu einer deutlichen Reduktion in Dänemark (minus 42%). Die Kinder-Schutz-Medizin – Dachorganisation der österreichischen Kinderschutzgruppen – ortet dabei einen direkten Zusammenhang Relation zu geschlossenen oder offenen Kindergärten, Schulen und Vereinen. So kommt rund eine Viertel aller Gefährdungsmeldungen von Schulen und Kindertagesheimen. Damit relativerten sich aber, so die ÖGKiM auch Rückgangs-Zahlen, denn wo Einrichtungen für Kinder und Jugendliche geschlossen sind, erfolgen auch weniger bis keine Meldungen.