Netzwerk Kinderrechte fordert „Pandemie-Bonus“ für Kinder

„Kinder sind mehr als Schule! Kinder sind mehr als Noten! Kinder sind mehr als Virusüberträger!“ So beginnt eine Aussendung des Netzwerks Kinderrechte, in dem rund vier Dutzend österreichische Kinder- und Jugend-Organisationen und Einrichtungen vertreten sind.

Es dürfe nicht sein, dass Kinder und Jugendliche derzeit nur noch in diesem Zusammenhang gesehen würden, so schreit namens des Netzwerks Elisabeth Schaffelhofer Garcia-Marquez. „Was es braucht, ist eine radikale Kurskorrektur und nationale Gesamtanstrengung für junge Menschen in Österreich. Und zwar jetzt! Zusätzlich fordern wir jedes politische Ressort auf, einen „Pandemie-Bonus“ für Kinder aufzustellen.“

Was unter solch einem „Bonus“ zu verstehen sei, dafür nennt das Netzwerk in seiner Aussendung ein paar Beispiele, beschreibt sie als „ganz handfeste Dinge“ und adressiert mehrere Ministerien: Gutscheine für Sportausrüstung (Sportminister), Reisen (Tourismusministerin) oder Konzert- und andere Kultur-Tickets (Kunst- und Kulturstaatssekretärin). Dabei sollen, so das Kinderrechte-Netzwerk, „Kinder und Jugendliche schon bei der Auswahl der Goodies mitbestimmen können“.