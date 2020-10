Kinder verändern die Welt – schon jetzt: Weltreisen beim KinderFilmFestival

Die Wölfe

Die Wölfe: Ihre Wölfe nennt die Mutter Max und seinen kleinen Bruder Leo. Vor kurzem ist die Familie aus Mexiko in die USA eingewandert und haust in einem heruntergekommenen Zimmer, in dem Max und Leo tagtäglich ausharren müssen, bis die Mutter von der Arbeit zurückkehrt. In der Enge der schmutzigen vier Wände erfinden die beiden fantasievolle Abenteuer ... Mexiko 2019; 95 Minuten; ab 12 Jahren