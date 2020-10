Kleine Bankräuberin wurde Musikerin und Lehrerin

Nachdem der lettisch-österreichische Kinderfilm „Die kleinen Bankräuber“, der 2009 beim 21. KinderFilmFestival Premiere hatte, beim 32. Festival wieder gezeigt wird, begab sich der Kinder-KURIER auf Spurensuche. Zane Leimane, die damals beim Festival ihren elften Geburtstag feierte, hatte im Interview unter anderem gesagt: „Ich will auch Schauspielerin werden, am liebsten im Theater.“

Über Facebook war sie schnell zu finden – und fast noch schneller hat sie geantwortet. - Mehr zum aktuellen Festival - ab 14. November 2020 - in verlinkten Artikeln weiter unten.

Bist du tatsächlich Schauspielerin geworden?

Zane Leimane: Zunächst hab ich mein Musik-Gymnasium abgeschlossen und dann versucht, Schauspiel zu studieren, wurde aber nicht genommen. So hab ich Ethnomusik studiert und ein Diplom in Kulturmanagment gemacht.

Hast du seither in Filmen oder am Theater gespielt?

Zane Leimane: Nicht viele Rollen, aber eine kleine in einer großen lettischen Produktion „Herr der Ringe“ und eine große Rolle in einem historischen Theaterstück über Mädchen und Frauen, die sich im Krieg in den Wäldern versteckt haben.

Und aktuell?

Zane Leimane: Ich spiele in der Folk-Band „Skandi“ Geige. Dafür haben wir auch ein Musikvideo gedreht – das hier unten verlinkt ist und aus dem wir das Foto oben genommen haben.

Außerdem bin ich Musiklehrerin – in der selben Schule, die ich absolviert habe, NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola. Dort seh ich auch fast täglich – wenn wir nicht gerade Quarantäne haben – meinen damaligen Filmkollegen Gustavs Vilsons. Er spielt Kontrabass und ist jetzt in der Abschlussklasse.

Follow@kikuheinz