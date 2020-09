„Donauweibchen“ – Kinder machten aus der Sage drei Trickfilme

Drei unterschiedliche Zeichentrickfilme zur Sage „Das Donauweibchen“ entstanden gegen Ende des vergangenen Schuljahres in der Volksschule Zennergasse/ Muthsamgasse (Wien-Penzing). Diesen Sonntag (20. September 2020) werden sie im Rahmen des dreitägigen Festivals „Sprachspiel. Biennale West „452 Jahre Wiener Gruppe“ in der Alten Schiebkammer beim Meiselmarkt vorgestellt. Der Kinder-KURIER durfte Trickfilmkinder in der Schule besuchen. Sie erinnern sich an die Arbeiten.

Zunächst einmal war für alle „die Sage neu, die haben wir vorher nicht gekannt“. Einer aus dem Team von MuKaTo, Künstler_innen, die seit vielen Jahren mit Kinder Zeichentrickfilme gestalten, „hat sie uns vorgelesen“, verraten Neea und andere fast gleichzeitig dem Reporter.