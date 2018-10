Sein erster Kurzfilm: Satire auf Fernsehsucht

Zehn Jahre nach dem ersten Festival – anfangs fand es nur alle zwei Jahre statt – hatte der damals 18-jährige Stefan Lukacs (Co-Regisseur Tobias Müller) 2001 den nicht ganz drei-minütigen satirischen Film „Fernsehen abgewöhnen“ am Start. Vor kurzem kam der Film „Cops“ in die heimischen Kinos, bei dem Lukacs Regie führte.

Im Interview mit dem Kinder-KURIER erinnert er sich an seinen damaligen Kurzfilm. „Ich wollte die Aufnahmeprüfung für die Filmakademie machen, da musste man drei Kurzfilme drehen, diesen einen hab ich dann bei den Video- und Filmtagen eingereicht. Meine Eltern haben sehr viel ferngeschaut, etwas was heute nicht mehr so viele Leute tun. Da war fix geregelt, nach dem Abendessen gemeinsam vor dem Fernsehgerät zu verbringen. Das hat mich stark geprägt als Kind und als Jugendlicher habe ich immer mehr gedacht, das kann’s ja nicht sein!“

Soweit der Ausgangspunkt für den Film, der sich über die Fernsehsucht lustig macht, vor der immer wieder Erwachsene gewarnt haben. „Heute hab ich seit mindestens zehn Jahren kein TV-Gerät mehr. Am Computer schau ich mir dann das an, was mich interessiert und wann ich es will. Das ist insofern besser geworden, weil du viel mehr selber entscheiden und auswählen kannst und nicht mehr so wie früher dem Programm ausgeliefert bist.“