Wie schön musst du denn wirklich sein?

Andere Bahnen

„Wir hatten ein 3-Tages-Projekt in der Schule, um einen Zeichentrickfilm zu machen“, beginnen jene acht der Mädchen, die bei der Eröffnung der diesjährigen, mittlerweile 23. Video- und Filmtage ins Cinemagic in der Urania gekommen waren. Gemeinsam besprachen sie zuerst in der Großgruppe das Thema. Schönheitsideale waren ziemlich gleich klar. „Dann haben wir Stichwörter gesammelt – alles, was uns dazu eingefallen ist“, erzählen sie dem Kinder-KURIER. Aus diesen entwickelten sich einzelne Szenen, die in Kleingruppen ausgearbeitet und gezeichnet worden sind. Dass die Hauptperson, die unter Druck steht, dauern am eigenen Aussehen was zu machen, ein Bursch sein sollte – „das wollten wir alle von Anfang an, weil wir was in anderen Bahnen zeigen wollten“. Genauso einige waren sich alle, „dass wir nicht am Computer zeichnen, sondern mit Material zum Angreifen“.