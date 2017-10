Der schönste Liebesfilm, die schrägste Kritik am Postulat von Effizienz, ein wunderschönes poetisches Reisetagebuch und mehrfache, ganz unterschiedliche Plädoyers für vielfältiges zusammenleben statt stumpfer Einfalt – das war der erste Abend des aktuellen Festivals jungen Films in der Wiener Urania. Zum 21. Mal fanden die Video- und Filmtage von wienXtra statt. An die 60 Filme, gemacht von Kindern und Jugendlichen, sind bis Sonntag zu sehen – am Montag findet die Preisverleihung statt.

Dieses Festival zeichnet sich aber nicht nur dadurch aus, dass es jungen und jüngsten Filmemacher_innen die Leinwand zur Verfügung stellt, sondern durch den Dialog mit dem Publikum sowie das Live-Feedback einer Fachjury aus Profis der Filmbranche.