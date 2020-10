„Voll schräg“ – Kinder bauen Kugelbahnen und drehen Trickfilme

Reflexionen

Apropos Knet-Haare. Hier stellte Valentina einen einsamen Rekord auf: Weit mehr als zwei große Heftseiten (A4) zusammen, also mehr als einen halben Meter lang war die „Haarpracht“, die sie aus der Knoblauchpresse drückte. Hin und wieder drückte sie an manchen Stellen danach mit der Hand zusammen, um die Kette nicht abreißen zu lassen. „Cool“ – das war das erste Wort, das dem Kinder-KURIER zwei Tage später bei einem Besuch nach dem Lokalaugenschein aus dem Sesselkreis der A2 entgegenschallt. Und dann geht‘s doch ein wenig in die Details. Das Bauen der Bahnen habe sie so begeistert, meinten Arthur, Mohamad und Liam. Jakob faszinierte vor allem die für ihn neue Nudelmaschine. Sophia zeigte sich angetan, wie mit dieser Maschine sowohl Platten als auch Nudeln aus der bunten Knetmasse hergestellt werden konnten. Und Laura erfreut sich noch zwei Tage später an der ganz anderen Verwendungsart einer Knoblauchpresse. „Was da alles möglich war“, erinnert sich Abigail an erstaunliche Erlebnisse zwei Tage zuvor. Benji hatte an einer der vielen hölzernen Bahnen gearbeitet was er genauso genossen hat wie Sophia und Elena das Formen von Kugelbahnen aus Knet-Schlangen. „Mauern aus Knetmasse haben wir auch gebraucht, damit Kugeln nicht auf andere Bahnen springen“, bringt Simon noch eine weitere Funktion der bieg- und formbaren Masse ein.