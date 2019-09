Am schönsten war’s im schwabbeligen Bauch

„Am schönsten war’s im Bauch“, sagen einige der Mädchen und Buben, die der Kinder-KURIER beim Durchgang durch die neue Mitmach-Ausstellung im Zoom-Kindermuseum begleiten durfte. „Weil der Boden so schön schwabbelig ist“, lautete ihre Begründung nach dem Besuch der Mittwochabend eröffneten Schau „Von Kopf bis Fuß“ (6- bis 12 Jahre, mindestens bis 23. Februar 2020).

Bei der langgestreckten Station über die Verdauung klettern die Kinder über die Zunge in die Mundhöhle, rutschen über die Speiseröhre in eben diesen eingangs beschriebenen wackeligen Magen. Animierte Videos zeigen und erklären, wie dort die gekauten, geschluckten Speisen zerlegt werden, was an wichtigen Nährstoffen dem ganzen Körper zugeführt wird und was und wie mit dem „Rest“ passiert. Von da geht’s weiter durch den Dünn- und danach den Dickdarm und hinaus durch das kleine Loch in den Haufen brauner Stoffwürste. Auch dieser Abschluss bereitete vielen der Kinder ziemlich vielen Spaß. Manche freuten sich daran, sich durch das kleine Loch zu zwängen. Andere hingegen reifen aus „Oh nein, ich will nicht ausgeschieden werden!“