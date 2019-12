Dobro došli, Bienvenido, hoşgeldiniz, welkom und willkommen…

Außenstellen

Nicht nur weil das Zoom Kindermuseum mit einer Vollauslastung für viele Kinder und Familien, die es besuchen wollen, seeeehr lange Wartezeiten hat, möchte Zsutty mittel- oder langfristig Außenstellen in anderen Teilen der Stadt. In den vergangenen Jahren hatte das Zoom immer wieder schon zeitweise „Pop-Up“-Außenstellen. Das wolle sie gern weiterführen, denke aber auch an fixe Dependancen. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Kinder-/Jugend-Stadtrat Jürgen Czernohorszky unterstützen beim Pressegespräch die Idee – noch sei aber in Sachen Finanzierung dafür gar nichts fix.