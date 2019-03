Multitalent spielt moderne Version von Pippi Langstrumpf

Viele Parallelen zwischen Pippi und Rocca

Parallelen gibt es viele in dieser modernen Pippi-Version. Das Mädchen mit zwei – raufgebundenen – Zöpfen lebt praktisch allein, die Mutter ist gestorben, der Vater „segelt“ hier im Weltraum. Sie zieht neu in ein Haus – in dem Fall der Großmutter, die aber kurz nach Roccas Ankunft im Krankenhaus landet. In der Nachbarschaft wohnt eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern, einem Mädchen und einem Buben. Rocca kommt erstmals in eine Schule. Davor wurde sie im Raumfahrtzentrum von Baikunur ( Kasachstan), wo ihr Vater für den Aufenthalt auf der internationalen Raumfahrtstation ausgebildet worden war, unterrichtet. Sie sch... sich praktisch nix, lässt auch die Jugendamtsfrau, die passenderweise Hartholz benamst wurde, anrennen. Pippis Äffchen wird hier durch ein Eichhörnchen - tatsächlich wurde mit insgesamt vier solchen gedreht – ersetzt.