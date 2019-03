Es gibt schon Ähnlichkeiten zwischen Rocca und mir

Dein Berufswunsch?

Ist Filmschauspielerin dein Berufswunsch?

ich würde schon gern Schauspielerin werden, weil es mir mega viel Spaß macht, sich so in andere Rollen reinzuversetzen, und zu denken, was macht diese Person gerade, was macht die für eine Mimik. Deshalb würde ich mir das schon wünschen und einfach alles dafür geben, dass ich auch wirklich Schauspielerin werden darf. Nach der Schule will ich eine entsprechende Ausbildung machen.

Übrigens Schule, welche Fächer magst du und was vielleicht weniger?

Eigentlich mag ich alle Fächer, nicht so gern mag ich Kunst. Ich kann nicht so gut malen, ich streng mich immer an, aber ich find das nicht so besonders gut was ich male, auch wenn die anderen sagen, es ist gut. Es macht mir nicht so viel Spaß wie Sport.

Apropos Sport, ist das deine liebste Freizeitbeschäftigung?

Meine Freizeitvorlieben sind Hip*Hop und Kunstturnen, bis vor einem halben Jahr hab ich auch noch Leichtathletik dazu gemacht. Das wurde mir dann aber zu viel, weil ich schon jeden Tag was hab, deshalb hab ich damit aufgehört.

Du hast jeden Tag in der Woche was, Hip*Hop und Kunstturnen mehrmals oder machst du darüber hinaus auch noch was?

Ich hab auch noch Klavier und Saxofon.

Wie lange spielst du die Instrumente schon?

Mit Klavier hab ich vor einem Monat angefangen und mit Saxofon vor einer Woche aufgehört, das hab ich 5 ½ Jahre gespielt.

Das ist ja fast schade.

Es hat mir nicht mehr so viel Freude gemacht, dann lohnt sich das auch nicht mehr und ich fand lieber cool, was Neues zu entdecken.

Noch zu zwei Fragen zwischen Rocca und dir: Rocca hat weder Instagram noch SnapChat, lernt das aber schnell, um die Cybermobbende Amelie auf ihrer Ebene zu bekämpfen. Wie ist das bei dir im realen Leben, bist du auf sozialen Netzwerken unterwegs?

Auf jeden Fall benutz ich die auch, aber nicht stundenlang, manchmal vielleicht zehn Minuten, am liebsten aber mach ich mit einer App Bewegungen zu Musik.

Das heißt, Mobbing insbesondere Cybermobbing kennst du gar nicht?

Klar gibt es einfach mal Streit, aber Mobbing nein.

Ein zweites großes Thema ist Roccas soziales Engagement für Obdachlose. Im Film sind das natürlich alles Schauspielerinnen und Schauspieler, aber hattest oder hast du im wirklichen Leben auch Kontakt mit Obdachlosen?

Kontakt nicht wirklich, aber klar geb ich denen schon mal einen Euro oder auch zwei oder ein Brötchen und weiche ihnen nicht aus oder geh weg, wen ich in der Stadt auf Obdachlose treffe.