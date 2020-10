Kinder und Jugendliche zeigen ihre Filme – auch witzige zu Corona

Hääändewaaaaschen – im Hip*Hop-Style, später eine Rolle Klopapier, die in Super-Zeitlupe durch die Luft des Dachbodens fliegt. Aufgestapelte Rollen und Desinfektionsmittel als must-have-Accessoires wie in anderen Musikvideos dieses Styles es glänzende Uhren, fette Goldketten oder was auch immer sind – Witz und Leichtigkeit trotz Achten auf Hygienemaßnahmen strahlt das knapp mehr als zweiminütige Video FKK-Corona – von Fabian Kai Köberl (FKK), seiner Schwester Clara sowie Kilian Ramharter - aus. Das begeisterte das Publikum – und die Fachjury – am Eröffnungsabend der 24. Video- und Filmtage im wienXtra-Cinemagic im Wiener Urania-Kino.