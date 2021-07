Rache kann süß sein

Auch stark auf ein Gesicht – und Lauf- sowie Tanzbewegungen – konzentriert und damit stark wirdEverybody runsvon Hanna Urschler. Noch viel schneller – dafür praktisch gesichtslos – unterwegs istHyperlapse Vienna 2013 – The Date. Jan Kausek und Lukas Haider (beide 14) haben aus rund 11.000 superschnell geschossenen Fotos rasante Stadtansichten montiert, die – wie einer der Juroren meinte – ein geniales Werbevideo für Wien sein könnten. Nicht Ansichten einer Stadt sondern vom Lebensgefühl einiger 15-Jähriger in verschiedenen Alltagssituationen packte Leon Godina in den viertelstündigen Spielfilm15.

Geschwindigkeit tötet langsam – Speed kills slowly klingt super, hat aber mit dem genialen Film, den Jugendliche aus der 2CI der HTL Rennweg drehten wenig zu tun. „Das wollte die Lehrerin unbedingt so, wie auch den Schlusssong von Phil Collins“ bedauern die Jugendlichen, die ausgehend von einer Nebenfigur im Buch „Der Pfad des friedvollen Kriegers“ in de sechsminütigen Streifen ein wunderbares Psychogramm über einen an den Rand gedrängten/sich drängenden Jugendlichen drehten.