Weltoffenheit gegen neue Mächte

Disziplinierung statt Freude am Lernen

Lustvolles und stark eigenbestimmtes Lernen optisch ausgedrückt durch buntes Treiben im Klassenzimmer wird von tristen schwarz-weißen Bildern abgelöst. Statt Freude am Lernen geht’s nun um Disziplinierung samt Spitzelwesen gegen aufmüpfige Schülerinnen und Schüler. Wer nicht spurt, fliegt raus, wird abgeschoben... „Über Nacht – eine neue Macht“ erinnert teilweise an „Die Welle“, ohne dass allerdings die meisten so freudig an der Unterordnung mitmachen wie in den auf Morton Rhues Roman basierenden Verfilmungen. Und der knapp mehr als 1/4-stündige Film der 10- bis 14-jährigen Jugendlichen des Schulkollektivs im Wiener Werkstätten- und Kulturhaus (WuK) hat viele Anklänge an die aktuelle politische Entwicklung. Dabei handelt es sich um eine alternative Schule mit wie auch schon der Name ausdrückt mit sehr viel Mit- und Selbstbestimmung.

Der Wandel erfolgt hier im Film nach dem Wahlsieg einer NLP, einer Neuen LeistungsPartei. Adjoa, Dario, Darius, Felix, Immanuel, Jonas, Julie, Konstantin, Laurin, Levin, Luis, Magdalena, Maia, Malies, Niklas, Paula, Simon und Tobias – unterstützt von Lehrer Simon – hatten im vorigen Schuljahr rund um die Nationalratswahl diskutiert, Ideen gesammelt, die Geschichte entwickelt, immer wieder Neues dazu eingebracht und schließlich zu drehen begonnen. Jene, die sich nicht so gern filmen lassen wollten, übernahmen die Jobs hinter der Kamera.