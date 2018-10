Die besten der besten jungen und jüngsten Kurzfilme

(7) DAYS IN LOVE von Brandon Viardo

Jurybegründung: „...und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...“

und wir dürfen daran teilhaben.

Der Schauplatz ist Wien. Zwei Menschen begegnen einander zufällig in einem Park, werden aufeinander aufmerksam. Der gemeinsame Weg führt von Elvis Presleys „Can’t Help Falling In Love“ zu Slow Clubs „There Is No Good Way To Say I'm Leaving You“. Brandon Viardos Film hat uns mit seiner charmanten, selbstironischen Zugangsweise zur Magie des Verliebens euphorisiert. Der Regisseur vertraut seinen Protagonist_innen, die sich beim Improvisieren der Dialoge ebenso langsam vortasten wie beim Kennenlernen. Alle Widersprüchlichkeiten, alle Unsicherheiten der Charaktere fügen sich zu einer lebendigen Begegnung. Der Film hat Struktur und Rhythmus; er atmet und pulsiert. Und er ist vergnüglich.