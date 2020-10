Teller werfen für den kleinen Bankräuber

Spaß, in einer echten Bank zu spielen

Zane Leimane (11) spielt Louisa, die ältere Schwester von Robby. Bereits mit vier Jahren wurde sie für die Komödie „Waterbomb For The Fat Tomcat“ entdeckt. Danach folgten zahlreiche Auftritte im Theater und letztendlich ihre Mit-Hauptrolle im jetzigen Film. „Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, in einer echten Bank zu spielen”, erzählt Zane. Ihre Lieblingsszene war in der Bank, wo sie einen Glasteller mit Bonbons auf den Boden werfen musste/durfte, um die Sicherheitsbeamten abzulenken, damit Robby sich im bewachten Teil der Bank verstecken konnte. „Fünf Mal durfte ich den Teller auf den Boden werfen.“

Gustavs Vilsons, der den kleinen Bruder spielte, fand die Szenen in der Bank am besten und da „vor allem, als wir das viele richtige Geld gesehen haben. Nur in den fahrbaren Mistkübeln (in denen sich die Kids versteckten, Anm.) war’s eng und sehr heiß“.