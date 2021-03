Diabetespatienten erkranken schwerer an Corona

Nachdem eine im Frühjahr 2020 durchgeführte Studie einen Zusammenhang zwischen chronisch erhöhtem Blutzuckerspiegel und schwerem Krankheitsverlauf bei Covid-19 vermutet hat, bestätigt eine zweite in Tirol durchgeführte Studie, dass Diabetespatienten schwerer an Corona erkranken. Michael Joannidis, Leiter der internistischen Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck empfahl im APA-Interview, jene besonders gefährdeten Personen auch bei den Impfungen zu priorisieren.

Noch seien keine Auswirkungen durch die angelaufene Impfkampagne auf die Lage in den Intensivstationen spürbar, beobachtete Joannidis. Er rate zu einem "breiten Ausrollen der Impfbemühungen". "Risikogruppen müssen möglichst schnell geimpft werden", forderte der Mediziner.

Untersuchungen in Tirol

Schließlich wisse man, welche Risikofaktoren einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen: So habe sich in der zweiten Studie bestätigt, dass Diabetespatienten schwerer an Covid-19 erkranken. Von 389 in den Herbstmonaten untersuchten Intensivpatienten in Tirol sei bei 256 Patienten der HbA1c Wert bestimmt worden. Dieser Wert zeigt einen chronisch erhöhten Blutzucker an. "Bei 86,96 Prozent haben wir Prädiabetes oder Diabetes festgestellt", berichtete Joannidis.

Allerdings wüssten viele Patienten nicht, dass sie diabeteskrank sind. Im Frühjahr hätten 85 Prozent aller in Innsbruck behandelten Intensivpatienten einen bisher nicht erkannten Diabetes oder Prädiabetes aufgewiesen, in der zweiten Welle hätte nur ein Drittel der Patienten davon gewusst. "Der Blutzuckerspiegel muss routinemäßig kontrolliert werden", schlussfolgerte der Mediziner. In der zweiten Studie hätte sich zudem gezeigt, dass Übergewicht zusätzlich schwere Krankheitsverläufe begünstigt.

Man habe aus der ersten Welle gelernt, meinte Joannidis. So wären Intensivpatienten nun standardmäßig mit Kortison behandelt worden, was sowohl die Fälle invasiver Beatmung als auch die Beatmungs- und Behandlungsdauer auf den Intensivstationen "deutlich reduziert" habe. In der ersten Welle hätten die Patienten im Median 18 Tage auf der Intensivstation verbracht, in der zweiten Welle waren es nur noch zehn. 48,1 Prozent der Patienten wurden invasiv beatmet, im Median zehn Tage lang.