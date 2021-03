Von Montag auf Dienstag gibt es 2.411 neue Corona-Infektionen in Österreich. Im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche sind das rund 500 neue Corona-Fälle mehr. Damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz in Österreich weiter an.

Zudem gibt es 25 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Außerdem sind 82 Patienten neu auf einer Normalstation in Behandlung. Auf den Intensivstationen in Österreich sind es sieben neue Patienten.