Bei Hotline wurde Fälschung des Corona-Tests empfohlen

Wer aktuell körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen – also etwa zum Friseur gehen – will, braucht einen negativen Corona-Test. Um sich „Zeit und Aufwand zu ersparen“, solle sie sich diesen mittels Word und Photoshop doch selbst ausstellen, soll nun einer Wienerin geraten worden sein. Nicht etwa in sozialen Medien – sondern von einem Mitarbeiter der Buchungshotline 0800/ 220330, bei der die Frau angerufen hatte, um sich einen Termin für einen Test in einer Apotheke zu vereinbaren.

Damit aber nicht genug. Wie die Presse berichtet, gab der Mitarbeiter auch gleich zu, diese Praxis selbst schon angewendet zu haben. Er mache das „auch immer so“. Im Gesundheitsministerium, wo man den Vorwurf bereits seit Freitag kennt. zeigt man sich betroffen. Man nehme den Sachverhalt „sehr ernst“ und überprüfe den Vorwurf, heißt es auf KURIER-Anfrage.