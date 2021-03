Tod von Krankenschwester: Kein Hinweis auf Fehler bei Verimpfung von Astra Zeneca

Wie berichtet waren bei einer 49-jährigen Krankenschwester Tage nach der Corona-Impfung schwere gesundheitliche Probleme aufgetreten. Die Frau starb nach einer schweren Blutgerinnungsstörung im Wiener AKH. Eine Obduktion soll die Umstände klären. Nachdem der Impfstoff bereits weltweit millionenfach verimpft wurde, sind bisher keine ähnlich gelagerten Nebenwirkungen bekannt.

Deshalb konnte auch ein möglicher Hygiene-Fehler bei der Lagerung beziehungsweise der Anwendung des Impfstoffes nicht ausgeschlossen werden.

Verkeimtes Propofol gespritzt

Diesbezüglich ist in Niederösterreich ein besonders dramatischer Fall aus dem Vorjahr in Erinnerung. In einer Kinderwunschklinik in Baden wurde drei Patientinnen bei einer Eizellen-Entnahme eine verkeimte Charge des Narkosemittels Propofol gespritzt.

Der Vertragsanästhesist hatte das Mittel zu den Eingriffen selbst mitgenommen und davor das bereits angestochene Fläschchen laut Gutachten unsachgemäß in seinem Privatkühlschrank zwischen Lebensmitteln gelagert. Eine Frau starb, zwei wurden schwer verletzt.