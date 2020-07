Kinderwunsch-Klinik: Anästhesist gesteht fatalen Fehler ein

Die Ursache für die tödliche Tragödie in einer Kinderwunsch-Klinik in Baden (NÖ) scheint festzustehen. Laut neuesten Erkenntnissen wurde das eingesetzte Narkosemittel Propofol vor den Eingriffen an drei Patientinnen unsachgemäß gelagert. Statt unter sterilen Bedingungen wurde die Arznei im privaten Kühlschrank des Anästhesisten aufbewahrt, wie der Mediziner in seiner Einvernahme gestand. Diese Bedingungen dürften in einem bereits angestochenen Injektionsfläschchen der Nährboden für Keime gewesen sein.