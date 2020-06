Kinderwunsch-Klinik: Tödlicher Keim statt Schwangerschaft

Eine 32-jährige Patientin ist tot, zwei andere liegen im Wiener AKH sowie im Landesklinikum Baden (NÖ) in künstlichem Tiefschlaf. Zwar scheint bei den beiden Frauen die akute Lebensgefahr gebannt, ihr Zustand ist dennoch besorgniserregend.

Nach dem tragischen Zwischenfall im renommierten Wunschbaby-Institut Feichtinger in Baden hat die Abteilung für Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht in Niederösterreich sämtliche Eingriffe in dem Ambulatorium per Bescheid untersagt, bestätigt die Leiterin der Behörde, Elisabeth Kapral. Wie vom KURIER berichtet, war bei drei Frauen am vergangenen Mittwoch in dem Institut eine Follikel-Punktion vorgenommen worden. Dabei werden in einem etwa fünfzehnminütigen Eingriff unter Narkose Eizellen aus den gereiften Eibläschen entnommen.