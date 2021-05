In den Schulen könnte ab Herbst geimpft werden + D: Inzidenz auch unter 50

Die Testangebote in den Vorarlberger Landes-, Gemeinde- und Bundesheerteststationen werden in den kommenden Wochen nach und nach verringert. Durch die Zulassung von registrierten Wohnzimmertests und die Testbefreiung Geimpfter sei ein deutlicher Rückgang der Nachfrage spürbar, so Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Christian Gantner (beide ÖVP) am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Regierungssitzung. Auch das Notversorgungszentrum in Dornbirn wird abgebaut.

Der für Ende des Monats geplante Abbau des Notversorgungszentrums im Messeareal sei möglich, da die Spitäler konstant nur wenig mit Corona-Patienten ausgelastet seien. "Die aktuelle Entwicklung erlaubt es uns, das System zu entlasten, ohne dadurch Abstriche bei der Sicherheit in der Pandemie-Bekämpfung zu machen. Sollte es nötig sein, können die Kapazitäten sehr rasch wieder hochgefahren werden", sagte Wallner. Das Notversorgungszentrum mit 200 Normalbetten musste zwar - wie im vergangenen Jahr - nie in Betrieb genommen werden, sei aber als Backup wichtig gewesen, so der Landeshauptmann.

Die Teststationen im Land sollen noch bis 29. Mai wie bisher weiter betrieben werden. Dann wird das Angebot schrittweise zurückgefahren, auch über den Sommer wird es aber Landesteststationen in den vier Bezirken sowie den Regionen Kleinwalsertal, Bregenzerwald und Montafon geben. Selbsttests sind weiterhin über die Gemeinden und Apotheken erhältlich.