Die Richtung stimmt: Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich geht weiter zurück. Gestern wurde mit 216 Neuansteckungen der Durchschnitt der vergangenen sieben Tage (289) deutlich unterboten. Nur noch in Wien war die Zunahme der Corona-Infektionen in absoluten Zahlen dreistellig, nämlich 103.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ging erneut zurück - von 24 auf 22,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Und auch mit dem Impfen geht es voran: Mehr als zwei Millionen Österreicher sind mittlerweile gegen das Coronavirus vollständig immunisiert, mehr als vier Millionen Menschen erstgeimpft. "Ich freue mich sehr, dass das Impfprogramm immer mehr Tempo macht", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Von gestern auf heute wurden 200 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Zudem wurden vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Bisher gab es in Österreich 648.387 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 10.656 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 633.538 wieder genesen. Derzeit befinden sich 327 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 101 auf Intensivstationen betreut.