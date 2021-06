Österreichs Corona-Maßnahmen nicht ungewöhnlich

Österreich ist nicht das einzige Land mit einem Vermummungsverbot. Auch in Italien ist es seit dem Jahr 1975 verboten, sich ohne triftigen Grund mit Schutzhelmen oder anderen Mitteln bei öffentlichen Veranstaltungen oder öffentlichen Orten unkenntlich zu machen. Einige Schweizer Kantone wie etwa Basel-Stadt verbieten es ebenfalls, sich bei Veranstaltungen, Demonstrationen oder Menschenansammlungen zu vermummen.

In Deutschland findet sich ein Vermummungsverbot bei öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen unter freiem Himmel unter Paragraph 17 des Versammlungsgesetzes: "Es ist auch verboten, an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, teilzunehmen oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen", heißt es.

Alle genannten Länder setzen wie Österreich in der Corona-Pandemie auf eine Maskenpflicht. In der Schweiz gibt es eine landesweite Maskenpflicht für zahlreiche öffentliche Bereiche. In Deutschland wurde die Maskenpflicht mit Jänner 2021 auf das Tragen medizinischer Masken verschärft, die Umsetzung hängt jedoch von den einzelnen Bundesländern ab. In den norddeutschen Bundesländern beispielsweise bleibt die Maskenpflicht trotz aktueller Lockerungen in vielen Bereichen bestehen. In Italien gibt es bei fehlenden Abstandsmöglichkeiten drinnen und draußen eine Maskenpflicht, wie auf der Seite des italienischen Gesundheitsministeriums nachzulesen ist.