Long Covid: „Es ist eine heimtückische Krankheit“

„Es sind viele Krankheiten, die durch diesen einen Erreger ausgelöst werden“, sagte etwa Karlheinz Tscheliessnigg, Vorstand der steirischen Krankenanstaltengesellschaft, vor Kurzem.

Entzündeter Sehnerv

Wie bei Manuela Unterweger: Die 49-Jährige infizierte sich im Dezember. Sie musste zwar nicht stationär in ein Spital, laboriert aber seither an Corona-Folgen: „Dieses Virus hat leider den Kopfnerv in Mitleidenschaft gezogen, die linke Gesichtshälfte war geschwollen, der Sehnerv entzündet.“