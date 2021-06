Rendi-Wagner will Corona-Bonus für gesamtes Gesundheitspersonal

„Wenn man einem Fußballteam, das eine Meisterschaft gewinnt, sagt, dass nur das halbe Team den Pokal bekommt, werden alle den Kopf schütteln. Derzeit passiert das aber mit dem Corona-Bonus“, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Sonntag zu Besuch in der Einsatzzentrale des Samariterbundes in Wien.

Respekt verdient

„Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben alle zusammen in der Corona-Krise Unvorstellbares geleistet - auch die Rettungssanitäter. Sie alle haben sich finanzielle Anerkennung und Respekt mehr als verdient.“

Beim 500-Euro-Corona-Bonus „vergesse“ die Regierung bis dato leider auf „so wichtige Berufsgruppen wie die Rettungssanitäter*innen, Reinigungspersonal, Arzthelfer, Behindertenbetreuer“ - und Tausenden anderen Menschen verweigere sie den 500-Euro-Bonus. Die SPÖ-Chefin erneuerte damit ihre Forderung nach einer Ausweitung des geplanten Corona-Bonus für Teile des Gesundheitspersonals auf alle Gesundheitsberufe.