Impfprogramme für Teile der Hochschulen + Delta-Variante in Wien bestätigt

Angesichts drastisch steigender Corona-Zahlen und vielen Impf-Skeptikern in Moskau wollen die Behörden mehr Anreize für eine Impfung schaffen: Jede Woche werden ab Juli fünf Autos verlost, kündigte Bürgermeister Sobjanin an. Für ältere Menschen in Moskau gibt es bereits Geschenkgutscheine nach einer Immunisierung.

Am Sonntag meldeten die Behörden rund 7.700 Neuinfektionen in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole - so viele wie seit Ende Dezember nicht mehr. In Europas größter Stadt gelten deshalb wieder Beschränkungen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Bürgermeister Sobjanin ordnete arbeitsfreie Tage bis zum kommenden Sonntag an. Zudem müssen öffentliche Spielplätze schließen. Restaurants und Clubs dürfen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr keine Gäste mehr empfangen.