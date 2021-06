Kärntens Landeshauptmann Kaiser will Wohnzimmertests für Jugendliche

Da ab 1.Juli alle über 12-Jährigen einen 3-G-Nachweis erbringen müssen, ersucht Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser die Bildungseinrichtungen via Bildungsdirektion auf, Schülerinnen und Schüler mit der Plattform selbsttest.ktn.gv.at vertraut zu machen. Zudem werde jede Schülerin und jeder Schüler fünf Gratis-Tests erhalten.

"Junge Menschen nicht wie Menschen zweiter Klasse behandeln"

Landeshauptmann Peter Kaiser fordert in einer Aussendung zudem, die Bereitstellung von kostenlosen Heimtests über die Apotheken auf die Altersgruppe der 12- bis15-Jährigen auszuweiten: „Junge Menschen dürfen in Österreich von der Bundesregierung nicht wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Sie haben ein Recht darauf, dass seitens des Bundes alles getan wird, um auch ihnen einen möglichst unbeschwerten Sommer zu ermöglichen." Dass kostenlose Tests aktuell erst ab einem Alter von 15 Jahren erhältlich sind, sei ein klares Versäumnis der Bundesregierung und müsse schleunigst korrigiert werden.

48 Stunden Gültigkeit für Wohnzimmertests

Damit könne auch das Problem, dass am Freitag in der Schule durchgeführte Tests am Sonntag nicht mehr gelten, beseitigt werden wie auch die Frage der Coronatests von Schülerinnen und Schülern in den Ferien. Zudem fordert Kaiser, dass die Gültigkeit des Wohnzimmertests von 24 auf 48 Stundenerweitert wird.

Zu überlegen sei auch eine Ausweitung der kostenlosen Wohnzimmertests auf Kinder ab sechs Jahren, wie es in der Aussendung heißt. "Auch wenn es für sie keine Testverpflichtung gibt, so wäre die Möglichkeit freiwilliger Heimtests für Kinder ab sechs zu ihremsowie zum Schutz ihrer Familien und Mitmenschen überlegenswert.“