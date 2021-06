Ende der Maskenpflicht an Schulen: Virologe warnt vor 4. Welle

Nur noch rund jedes eintausendste Schulkind unter 14 Jahren ist momentan Träger des SARS-CoV-2-Virus, ohne dies zu wissen, berichtet der Mikrobiologe Michael Wagner von der Uni Wien. Daher "besorgt mich die aktuelle Lage weniger". Problematisch würde es aber, wenn sich das Bild im Herbst ändert, und die jetzt "gut funktionierende Maßnahme" des Maskentragens im Unterricht ab der fünften Schulstufe schwieriger wieder einzuführen ist, so der Leiter der Schul-"Gurgelstudie".

Das "international beispielgebende" verpflichtende Testen an Schulen oder das gestaffelte Maskentragen (Volksschüler mussten Mund-Nasen-Schutz nur abseits ihres Platzes im Schulgebäude tragen, Schüler ab zehn auch am Platz und Schüler ab 14 FFP2-Masken) habe an Österreichs Schulen das Infektionsgeschehen doch deutlich eingebremst, konstatierte Wagner gegenüber der APA. Bei einer ähnlichen Gesamtinzidenz wie aktuell lag im Herbst 2020 im Rahmen der großangelegten Studie an 250 Schulen die Dunkelziffer dort bei rund 0,4 Prozent.

Dunkelziffer könnte wieder steigen

Dieser Wert sei nun noch niedriger, so der Wissenschafter: "Lockert man diese wirkungsvollen Maßnahmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Dunkelziffer in den Schulen wieder ansteigt." Dass schon ein Teil der Eltern geimpft ist und "auch der von mir und vielen anderen Experten in seiner Dimension etwas unterschätzte" starke saisonale Effekt wirke dem natürlich zum Glück entgegen. In den wenigen verbleibenden Schultagen könne er sich durch das Wegfallen der Maskenpflicht am Platz ab morgen "keine Fallexplosion vorstellen", sagte Wagner.

Auch wenn bis zum Ferienstart vermutlich nicht viel passieren werde, sende man hier trotzdem auch ein weiteres Signal an die Bevölkerung, dass die Pandemie vorbei sei: "Das ist es halt nicht." Man sehe etwa in Großbritannien, dass durch die erstmals in Indien detektierte, offenbar deutlich ansteckendere Delta-Variante vor allem unter den - natürlich meist noch ungeimpften - Kindern und Jugendlichen ein erneutes Ansteigen der Zahlen zu sehen ist.