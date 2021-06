Ende der Pandemie: Junge Menschen reden jetzt Klartext

Ein Satz des Vaters vorweg: Lena und ihr kleiner Bruder mussten im Frühjahr zwei Mal je zehn Tage als Kontaktpersonen von Corona-Erkrankten in Quarantäne daheim verbringen.

„Ich bin zwar nicht an Corona erkrankt, aber dass ich daheim bleiben musste, war Mist. Unsere Zeit in der Quarantäne ist mir wie hundert Tage vorgekommen. Ich habe am meisten die Schule und meine Freunde vermisst, aber auch meine Lehrerin. Daheim zu lernen hat keinen Spaß gemacht, außer, dass ich danach mehr fernsehen durfte. Ich freue mich daher, jetzt wieder normal in die Schule gehen zu können, nur die Maske stört mich. Ich würde am Nachmittag gerne noch eine Stunde länger bleiben und Turnen und Musik hätte ich auch gerne. Impfen würde ich mich nicht lassen wollen, weil mir die Spritze Angst macht.“

Toni (11), 1. Klasse Gymnasium