Maskenpflicht in der Schule fällt ab Dienstag

Kinder können aufatmen: Ab kommendem Dienstag gilt im Unterricht am Sitzplatz keine Maskenpflicht mehr.

Freiwillig kann die Maske selbstverständlich weiterhin getragen werden. Im Schulhaus gilt auch künftig Maskenpflicht. Damit gilt die Regelung der Volksschulen auch in der Sekundarstufe ab zehn Jahren.

Vergleichbar ist die Maßnahme aus Sicht des Ministeriums auch mit der, die in Restaurants gilt, wo sich nach negativen Tests ebenfalls Personen ohne Maske befinden.

Virologin Dorothee von Laer hat sich in einem Interview mit dem profil für ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen. 63 % der Eltern wollen das Aus der Maske in der Schule. Bei den Schultests vergangene Woche waren nur noch 379 von 1,9 Millionen Tests positiv. Durch die Tests werden, so die Hoffnung, Clusterbildungen vermieden. Bereits die zweite Woche in Folge ist keine einzige Schule geschlossen.