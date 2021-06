Mückstein: 3G-Regel gilt ab Herbst auch in den Schulen

Die 3G-Regel (Geimpft, Getestet, Genesen) soll ab Herbst auch in den Schulen gelten. Heißt: Geimpfte Kinder und Jugendliche müssten sich dann nicht mehr testen lassen.

"Das kann ich mir vorstellen", bestätigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein entsprechende Pläne gegenüber oe24.TV und der Zeitung Österreich.

Derzeit laufen Abstimmungen dazu mit dem Bildungsministerium. "Wir werden sehen, wie viele Kinder sich impfen lassen. Aber ich glaube, bei drei Millionen Impfdosen, die monatlich kommen, sind wir in einer guten Startposition für Herbst – auch die Impfbereitschaft ist ja im Steigen", so Mückstein.

Mückstein weiter: "Ich bin recht optimistisch, dass wir im August eine qualifizierte Menge an 12- bis 15-Jährigen geimpft haben werden. Ich habe selber zwei Töchter in dem Alter. Bestimmt wird sich die Meinung durchsetzen, dass es eine gute Idee ist, Kinder zu impfen. Sie bekommen kein Long Covid und am Ende tragen sie zur Herdenimmunität bei."