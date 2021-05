Schulen im Vollbetrieb: "Sehr hohes Risiko"

Am 17. Mai sollen alle Schulen in Österreich in den Vollbetrieb zurückkehren und auch die Über-Zehnjährigen wieder jeden Tag in der Klasse dem Unterricht folgen. Für Michael Wagner, Mikrobiologe an der Uni Wien und Initiator einer Studie zur Corona-Dunkelziffer an Schulen, kommt diese Maßnahme ein Stück zu früh.

"Für mich als Wissenschaftler ist das die Wiederholung eines Experiments, das an sich, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, nicht gutgehen kann."