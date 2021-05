Der Osten Österreichs sperrt wieder auf und hat sich herausgeputzt

Ansturm auf Friseure

Bei Handel ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob nur bestimmte Bereiche, wie Bau- und Gartenmärkte, sofort anspringen, oder ob allgemein eine starke Kauflust da ist. Fix ist, dass die Friseure nach der langen Zeit des Ost-Lockdowns stark gefragt sind. Der Friseur- und Barbersalon "Borbone" in der Hegelgasse muss Termine absagen: "Wir sind für die nächsten 10 Tage ausgebucht", so Salonmanagerin, Paola Langella.

In Niederösterreich verzichten die meisten Salons auf den üblichen Montags-Schließtag. Peter Maurer, Friseur in Wiener Neustadt: "Da hätten uns die Kunden gesteinigt. Die Anfrage ist enorm. In der ersten Woche sind wir schon voll ausgebucht, die Woche danach sieht auch schon gut aus." Was ihm Sorge bereitet: Es hätten sich Kunden gemeldet, die bereits geimpft sind, und nachgefragt, ob sie dennoch einen Corona-Test benötigen. Maurer: "Derzeit ist es aber gesetzlich so, dass auch Geimpfte getestet sein müssen. Das muss erst in die Köpfe".

Öffnen werden in der Woche in Wien und NÖ auch die Museen und Tiergärten. Eine Online-Buchung vorab ist überall empfohlen. Vor allem im Schönbrunner Zoo: Der lockt mit Nachwuchs, dem Zebrafohlen Sylvia.