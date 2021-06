Russland testet Nasenspray-Impfung für Kinder

Nanobodys via Nasenspray

US-Forscher setzen auf der Suche nach Corona-Medikamenten auf per Nasenspray verabreichbare Nanopartikel. Die winzigen Teilchen, "Nanobodys" genannt, sollen das Eindringen von Sars-CoV-2 in Körperzellen verhindern.

Die von den US-Wissenschaftlern untersuchten Nanobodys sind grob gesagt stark abgespeckte Antikörper. Ein Stoff mit der Bezeichnung mNb6-tri dockte im Laborversuch an spezielle Oberflächenstrukturen des Virus an. Er könne verhindern, dass der Erreger in Zellen eindringt, heißt es in einer noch nicht von Fachkollegen begutachteten Studie.